Среда, 4 Июня 2025 14:28

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфискации недвижимости, денежных средств у бывшего чиновника Комитета государственных доходов (КГД) Айказа Мкртчяна.

Как сообщает надзорный орган, Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего заместителя начальника Управления комплексной налоговой инспекции КГД Айказа Юриковича Мкртчяна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения: 2 единиц недвижимого имущества, находящихся в Ереване, 1 движимое имущество, 1 право на участие в юридическом лице, 1 право на покупку.

Конфискации подлежат также 38 миллионов 118 тысяч драмов в качестве остатка незаконных доходов и денежных средств, 5 миллионов 255 тысяч драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю в течение 2004-2023 годов или не могут быть идентифицированы и конфискованы, исходя из правового регулирования части 4 статьи 20 Закона РА <О конфискации имущества незаконного происхождения>.