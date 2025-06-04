Среда, 4 Июня 2025 13:00

АрмИнфо. Ереван заинтересован во внедрении мадридского опыта в вопросе улучшения качества воздуха. Как передает пресс-служба столичного муниципалитета, об этом стало известно по итогам встречи мэра Еревана Тиграна Авиняна с председателем правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

В частности, стороны договорились об изучении опыта Мадрида и применении этих эффективных решений также в Ереване. Согласно источнику, Тигран Авинян и Исабель Диас Аюсо обсудили также возможные направления сотрудничества, обозначив сферы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что еще в феврале 2025 года мэрия Еревана сообщила о готовности разработанной четырехлетней программы для борьбы с загрязнением воздуха. Было отмечено, что новые урегулирования в рамках программы касаются антропогенных факторов, в том числе строительства, эксплуатации месторождений, транспорта, отопления, мусорных полигонов и др. В программе, как заявил в ходе рабочего заседания мэр, должны быть представлены основные направления работы по улучшению ситуации с загрязненностью воздуха.

Меж тем, ситуация с воздухом в Ереване оставляет желать лучшего. Горожане продолжают жаловаться на качество воздуха в столице.

Независимые эксперты связывают загрязнение воздуха в городе в первую очередь с неконтролируемой застройкой, увеличением количества машин в городе, и вырубкой деревьев, что осуществляется в рамках программы мэрии по озеленению города. Власти объясняют эту инициативу необходимостью замены деревьев, находящихся на стадии утраты жизнеспособности, на более ценные породы. Однако отраслевые эксперты придерживаются обратного мнения. Они заверяют, что столичная мэрия устроила экоцид. Центральные улицы города обсаживаются в основном декоративными деревьями, которые не способны будут полноценно выполнять функцию поглощения пыли.