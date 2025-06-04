Среда, 4 Июня 2025 11:05

АрмИнфо. Состоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс- служба Службы национальной безопасности РА.

Источник отмечает, что в ходе обсуждения стороны затронули гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб пропавших без вести в ходе конфликта. На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией, а также организации и координации поисковых работ.

Стороны подчеркнули важность постоянного диалога в гуманитарной сфере и подтвердили готовность продолжать контакты на благо семей пропавших без вести лиц.

Напомним, что директор СНБ Армен Абазян возглавляет в Армении комиссию по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Ранее сообщалось, что с 1992 по 2023 годы число пропавших без вести армян составляет 1016 человек.