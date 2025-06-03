Вторник, 3 Июня 2025 17:58

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем французского региона Овернь-Рона-Альпы Фабрисом Панкуком. В состав делегации вошли председатель группы дружбы Франция-Армения французского Сената Жильбер-Люк Девина, а также ряд представителей региональных и местных органов власти Франции.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в ходе встречи обсуждались вопросы повестки дня многосекторального сотрудничества Армения-Франция, в частности, особое внимание уделялось необходимости углубления децентрализованного партнерства.

Пашинян подчеркнул роль и значение проходящей в эти дни пятой двухдневной конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция, охарактеризовав ее как жизнеспособную площадку для обмена опытом на уровне общин и реализации совместных программ.

Коснувшись недавно открытого Почетного консульства Франции в Горисе, французская делегация также подчеркнула, что оно направлено не только на укрепление дипломатического присутствия, но и на расширение образовательных, культурных и гуманитарных программ в Сюникской области.

Сенатор Жильбер-Люк Двиназ, выступая от имени группы дружбы Франция-Армения Сената Франции, подтвердил готовность укреплять межпарламентское сотрудничество, подчеркнув, что законодательные органы Франции продолжат поддерживать процессы демократического развития в Армении.

Стороны также коснулись возможностей углубления сотрудничества в сферах образования, культуры, охраны окружающей среды, местного самоуправления и экономического развития.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул стабильную поддержку и солидарность, проявляемые по отношению к Армении со стороны французского правительства, руководства региона Овернь-Рона-Альпы и группы дружбы, подчеркнув, что отношения Армения-Франция основаны на общих ценностях, исторической дружбе и взаимном доверии.