Вторник, 3 Июня 2025 17:02

АрмИнфо. У главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церкви. Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

По его словам, у кампании против ААЦ, которую развернул премьер-министр РА Никол Пашинян, есть несколько целей: продолжать отодвигать на второй план реальные вызовы, стоящие перед страной, вынося на повестку дня искусственные темы, Он также, продолжил политик, стремится прямо или косвенно угодить Азербайджану, поддержав очередную антиармянскую тему и предпринимая попытку обесценить одну из важнейших ценностей армянской идентичности в глазах общества, вместо того, чтобы эффективно решать проблемы.

"У главы государства нет полномочий вмешиваться во внутренние дела церкви, в отличие от церкви, которая имеет право говорить обо всем. При этом церковь не нуждается в "советах" других политических сил,

которые, отказавшись от своей политической активности, требуют от церкви заниматься политикой. Политические проблемы в стране, в том числе процесс смены власти, имеют исключительно политическое решение, к которому Армянская Апостольская Церковь не имеет никакого отношения.Роль и значение Армянской Апостольской Церкви в жизни армянского народа неоспорима", - подчеркнул Месроп Аракелян. Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.