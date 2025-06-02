Понедельник, 2 Июня 2025 15:27

АрмИнфо. В Ереване у здания правительства Армении прошла акция протеста, организованная группой граждан, в основном женщин, которые выразили недовольство оскорбительными высказываниями премьер-министра Никол Пашиняна в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее главы.

Участники акции развесили перед зданием правительства листовки с призывом не оставаться безучастными и осудить действия армянского премьера. В связи с этим в беседе с журналистами протестующие обратили внимание, что на протяжении последних пяти лет Никол Пашинян систематически предает национальные интересы, разрушая основы государственной системы, а теперь нацелился на один из самых значимых институтов страны - Армянскую апостольскую церковь.

"Никол Пашинян окончательно перешел красную линию. Если раньше он пытался оправдывать свои действия, то на этот раз даже не может представить никаких объяснений. Мы призываем всех, кому не безразлична судьба нашей веры, выступить против этого", - заявила одна из участниц протеста.

Протестующие также заметили, что армянский народ уже "переварил" потерю Арцаха, и предупредили, что молчание в данной ситуации может привести к утрате самой Армении. Они выразили уверенность в том, что действия Пашиняна свидетельствуют о его пренебрежении Конституцией страны. Между тем, по мнению участников акции, именно Армянская апостольская церковь остается последним институтом, борющимся за сохранение страны, в связи с чем она и стала новой мишенью для властей.

Напомним, что на заседании правительства 29 мая, премьер- министр РА Никол Пашинян назвал армянские церкви "чуланом", поручив главе Министерства образования, науки, культуры и спорта разобраться с ситуацией с учетом того, что церкви являются собственностью государства. Данное утверждение не понравилось духовенству, которое выступило с соответствующим опровержением, что вызвало очередной порыв гнева главы армянского государства, обрушившимся со своей страницы в Фейсбук с оскорбительными высказываниями в адрес главы ААЦ.