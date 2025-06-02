Понедельник, 2 Июня 2025 13:04

АрмИнфо. Риторика власти, на первый взгляд направленная против Армянской церкви, неизбежно приведет к обесцениванию всей государственной, политической и общественной системы. Об этом, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, говорится в заявлении внепартийной силы "Армянский дом".

В заявлении обращается внимание н то, что именно Армянская Апостольская Церковь, как основополагающая структура конституционного строя, обладающая не только статусом национальной церкви, но и высоким общественным рейтингом, инициировала комплексную миссию по сохранению нации.

В то же время, согласно заявлению, азербайджанские власти организовали конференцию на провокационную тему "Христианство в Азербайджане" в Ватикане. За этим последовали фальсификации со стороны председателя Управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазада, который утверждал, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин был основан на "азербайджанской территории".

Как отмечается во внепартийной силе, эти попытки также не остались без ответа. Так, в своем выступлении 27 мая перед примерно 400 высокопоставленными священнослужителями Его Святейшество (Католикос всех армян Гарегин II) убедительно разоблачил азербайджанские фальсификации и их армяноненавистнические устремления. Однако, как отмечается в заявлении, именно после этого церковь стала мишенью не только Азербайджана, но и властей Армении.

"Усилиями Первопрестольного Святого Эчмиадзина конференция была озаглавлена "Сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия Нагорного Карабаха". Несомненно, такая позиция армянской церкви не могла быть проигнорирована властями и духовным лидером Азербайджана. Однако вызывает глубокое недоумение тот факт, что параллельно с этим Армянская церковь стала мишенью и со стороны властей Армении", - отметили в "Армянском доме"

В связи с этим в заявлении напомнили о публикациях премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Фейсбук, направленных против Армянской Апостольской Церкви. Отмечается, что эти несбалансированные и безответственные высказывания привели к беспрецедентной социально-политической напряженности и новой волне общественного раскола.

"Вместо того, чтобы объединить усилия для решения проблем страны, власти занимаются распылением ресурсов на искусственные повестки дня и пытаются подчинить веру людей светским правилам. Амбиции по контролю над Армянской церковью методами, не имеющими ничего общего с Конституцией, заслуживают осуждения", - подчеркнули в "Армянском доме".

В заключение представители "Армянского дома" вновь подчеркнули необходимость немедленного прекращения нападок на Армянскую Церковь со стороны государственной власти. "Мы ожидаем, что общественность проявит крайнюю сдержанность и, в качестве выхода из сложившейся ситуации, не начнет распространять слова ненависти. Вместо этого мы призываем поддержать Армянскую церковь цивилизованным поведением и национальным достоинством", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что на заседании правительства 29 мая, премьер-министр РА Никол Пашинян назвал армянские церкви "чуланом", поручив главе Министерства образования, науки, культуры и спорта разобраться с ситуацией, с учетом того, что церкви являются собственностью государства. Данное утверждение не понравилось духовенству, которое выступило с соответствующим опровержением, что вызвало очередной порыв гнева главы армянского правительства, обрушившимся со своей страницы в Фейсбук с оскорбительными высказываниями в адрес ААЦ и ее главы.

Отметим, что учредителями внепартийной политсилы <Армянский дом> выступают деятели медицины, дипработники и многие другие представители научной и творческой интеллигенции Армении.