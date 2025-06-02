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АрмИнфо.В Музее литературы и искусства открылась исключительная временная выставка <Стрелки памяти>, в ходе которой были представлены личные часы великих деятелей культуры Армении, каждые со своей историей и символикой.
В частности, на выставке экспонируется около 60 часов, в числе которых часы Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Акселя Бакунца, Ваграма Папазяна, Мартироса Саряна, Арама Хачатуряна и других деятелей культуры.
Посетители смогут увидеть, что стрелки часов остановились в определенный момент жизни этих выдающихся людей. В некоторых случаях тогда, когда их уже не было в живых. Примечательно, что из всей коллекции только часы Барсега Каначяна (ливанский композитор и дирижёр армянского происхождения, 1885-1967) все еще продолжают работать, став живым свидетелем времени.
Директор музея Сюзанна Ходжамирян отметила, что впервые на одной площадке были собраны личные часы великих деятелей нашей литературы, музыки, театра и кино. <Часы, которые сопровождали этих людей всю их творческую жизнь и стрелки которых сегодня показывают не цифры, а истории, пережитые мгновения и воспоминания>, - подчеркнула она.
Согласно сообщению пресс-службы организаторов мероприятия, выставка <Стрелки памяти> продлиться 1438 часов и 120 минут, и будет открыта для всех желающих с 31 мая по 30 июля.
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