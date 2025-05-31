Суббота, 31 Мая 2025 15:07

АрмИнфо. Гражданская инициатива "Айакве" обращает внимание генерального прокурора РА Анны Вардапетян на грубое нарушение премьер-министром РА Николом Пашиняном положений Конституции страны. Об этом 31 мая заявил координатор инициативы Аветик Чалабян.

"Вчера лицо, занимающее кресло премьер- министра Армении, со своей страницы в Facebook, сделало ряд противоправных заявлений в адрес Армянской Апостольской церкви. Помимо того, что эти заявления носили оскорбительный характер, они еще являются свидетельством попытки грубейшего вмешательства в жизнь Церкви. Между тем, 12- ая статья Конституции РА гарантирует свободу вероисповедания и свободной деятельности религиозных организаций. Эти свободы гарантированы государством, которое не имеет каких-либо прав вмешиваться в их миссию. Более того, 18-ая статья Основного закона страны гарантирует преимущественное положение Армянской Апостольской церкви, а 6- ая статья Конституции предусматривает, что официальные государственные лица и руководители местных органов самоопределения не имеют права осуществлять такие действия, которые не соответствуют их полномочиям. Если же они предпринимают такие шаги, то это квалифицируется как попытка свержения конституционного строя. 427 -я статья Уголовного кодекса РА предусматривает за такие действия жесткую меру наказания на срок от 10 и более лет лишения свободы", - отметил Аветик Чалабян.

Он подчеркнул, что авторы инициативы требуют от генпрокурора принять вышеуказанное заявление как сообщение о совершении преступления, возбудив уголовное производство по факту записей Пашиняна и его заявлений в адрес ААЦ.