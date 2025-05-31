Суббота, 31 Мая 2025 12:10

АрмИнфо. Союз армян России считает недопустимым оскорбительные высказывания в адрес служителей Святой Армянской Апостольской Церкви, прозвучавшие из уст премьер-министра РА Никола Пашиняна в дни, когда христиане мира отмечают праздник Воскресения Господня. Об этом говорится в заявлении Союза.

В нем подчеркивается, что премьер страны, в Основном законе которой прописан принцип отделения церкви от государства, не впервые посягает на конституционные основы, на этот раз, заявив, что "Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании Католикоса всех армян".

"Происходящее больше похоже на манёвр с целью отвлечь общественность от реальных вызовов, экзистенциональных угроз и проблем, решением которых и должно быть озабочено правительство РА. В Библии сказано: "Кесарю - кесарево, а Божие - Богу". Напоминая об этом, отметим, что нецензурный лексикон, публично и беззастенчиво используемый Пашиняном в адрес ААЦ, обесценивает, в первую очередь, сам институт премьер­министра страны, который, позабыв о своём предназначении, встал во главе позорного крестового похода против армянской идентичности и государственности", - отмечается в заявлении Союза армян России.

Отметим, что 29 мая на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами. "У кого, что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры", - заявил премьер, потребовав у главы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА внедрить соответствующие стандарты в церквях, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство".

В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на это заявление. "Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов", - написал глава канцелярии Первопрестольного, архиепископ Аршак Хачатрян в своем тг- канале.

Эта реакция представителя ААЦ вызвало гнев Пашиняна, который не постеснялся в выражениях и оскорблениях в адрес духовенства. Дословный перевод записи премьера в Facebook выходят за рами приличия, разве что так: "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня". Через какое-то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". И последнюю (на данный момент): "А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия? Его лишают должности, сана и филума. Что же теперь более нравственно честно: добровольно уйти в отставку или впасть в объятия душевных мук? Посмотрим, будет ли расследование, посмотрим, откроется ли правда".