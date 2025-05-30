Пятница, 30 Мая 2025 17:37

АрмИнфо. Более десяти НПО, функционирующих в сфере защиты прав женщин, выступили с совместным заявлением, призывая премьер-министра Никола Пашиняна прекратить <эксплуатацию женщин в политических конфликтах>.

<Мы решительно осуждаем заявление премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в котором он нападает на предполагаемую партнершу священнослужителя, публикуя идентифицирующую информацию и представляя ее как пассивный сексуальный объект с целью дискредитации оппозиционной фигуры. Независимо от того, точны ли слова премьер­министра или нет, превращение сексуальной жизни в инструмент политической борьбы и использование такого языка неприемлемо>, - говорится в заявлении.

Общественные организации также подчеркивают, что сексуально уничижительные и женоненавистнические заявления о женщинах, независимо от политического контекста или цели, неприемлемы, особенно со стороны главы государства.

<Использование женских тел и идентичностей в контексте политических конфликтов является опасным прецедентом, который усиливает вредные гендерные стереотипы и углубляет системную дискриминацию в отношении женщин в Армении. Это не просто личное оскорбление: женщины используются в качестве инструментов в борьбе мужчин за власть. В политических конфликтах подробности сексуальной жизни (предполагаемых) партнеров оппонентов, особенно женщин, часто используются для их дискредитации. Такая публикация может создать серьезные опасности в повседневной жизни женщины-цели из-за воздействия общественного давления>, - отмечают НПО.

Организации гражданского общества в заключение требуют, чтобы премьер-министр Пашинян удалил пост, направленный против женщины, и публично извинился за дискриминационные заявления и раскрытие данных предполагаемого партнера, тем самым подавая пример другим политикам и предотвращая дальнейшие негативные последствия таких действий.

Напомним, сегодня ранним утром премьер Никол Пашинян на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа. Дословный перевод написаного выходят за рамки приличия, разве что так: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Так Пашинян отреагировал на заявление главы канцелярии Первопрестольного, архиепископа Аршака Хачатряна, который накануне вечером ответил на его слова о том, что все армянскире церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. <Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>, - написал Хачатрян в своем тг-канале.