Пятница, 30 Мая 2025 15:28

АрмИнфо. Недавние кощунства премьер-министра Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Церкви не являются единичными инцидентами - это часть систематической и направленной извне атаки на национальные ценности и институты. Об этом говорится в заявлении Совета Национально- демократического полюса (НДП).

"С одной стороны, руководство Азербайджана активно пытается присвоить все наследие Армянской Апостольской Церкви, начиная с одного из ее отцов-основателей, апостола Святого Варфоломея, а с другой стороны, нынешние власти Армении не жалеют усилий, чтобы дискредитировать и обесценить Армянскую Апостольскую Церковь как институт, несущий национальную идентичность.

Все это не случайное или стихийное явление, а четко политически спланированный процесс, цель которого - принизить и устранить важнейшие столпы армянской идентичности, психологически разоружив армянский народ перед лицом повседневных актов агрессии, лишив его какой-либо духовной ценности как необходимой предпосылки для добровольного сопротивления и действия", - считают в НДП.

В политической силе добавили, что глубокое политическое значение этого процесса особенно очевидно, если учесть, что на Западе наблюдается заметная волна возрождения традиционных и христианских ценностей, когда эти ценности начинают восстанавливать свои позиции в политической и общественной жизни.

"Одержимость "модой образования" армянского народа постепенно превращается в реальность моды его "поругания", попытки отстранить и противопоставить цивилизационному развитию. Эта варварская атака на идентичность требует серьезной и трезвой оценки, сопротивления и консолидации нашего общества", - заявили в НДП, при этом призвав армянский народ пробудиться.

Премьер Армении Никол Пашинян ранним утром 30 мая на своей официальной странице в Фейсбук опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа. Дословный перевод написаного выходят за рамки приличия, разве что так: "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня". Через какое-то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". И последнюю (на данный момент): "А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия? Его лишают должности, сана и филума. Что же теперь более нравственно честно: добровольно уйти в отставку или впасть в объятия душевных мук? Посмотрим, будет ли расследование, посмотрим, откроется ли правда".

Напомним, накануне на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами. "У кого, что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры", сказал премьер, потребовав у главы МОНКС внедрить соответствующие стандарты в церквях, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство".

В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на это заявление. "Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов", - написал глава канцелярии Первопрестольного, архиепископ Аршак Хачатрян в своем ТГ- канале.