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АрмИнфо. В настоящее время осуществляется постепенный процесс нормализации отношений Турции с Арменией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Азербайджана, передает Анадолу.
"По достижении мира и нормализации, мы увидим, что наши страны выиграют от этого",- заявил политик.
Эрдоган добавил, что Турция ожидает от Ирана поддержки шагов относительно так называемого "Зангезурского коридора", которые, по его словам, послужат миру, стабильности и развитию в регионе.
Говоря об отношениях с Азербайджаном, президент Турции отметил, что Анкара и Баку развивают сотрудничество во многих областях, рассматривая оборону, энергетику, сельское хозяйство и животноводство в качестве стратегических сфер взаимодействия.
Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.
|Омбудсмен Армении может обратиться в Конституционный суд, если в проекте закона об откупе от военной службы не будут учтены представленные замечания
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|Столичный суд оправдал Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотребление должностным положением
|Секретарь Совбеза Армении: Процесс делимитации армяноазербайджанской границы не застопорился
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|Находящиеся под домашним арестом лица смогут продолжить свою трудовую деятельность
|Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов
|Крупное ДТП с летальным исходом произошло на дороге Апаран-Кучак, еще 12 человек госпитализированы - МВД Армении
|Делегация Минобороны Армении участвует в 18-й обороной выставке "IDET" в чешском Брно
|Трамп в послании к Алиеву выразил поддержку установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией
|Еще один циклон принес в Армению новые дожди с грозами и градом
|СССР преследовал цель уничтожить те ростки независимого государства, которые Первая Республика могла бы пробудить в сознании армян: Никол Пашинян
|Министр обороны РФ: Вокруг Сюникской области Армении сохраняется напряженность
|Вражеская сторона вновь открыла огнь по селу Хознавар в Сюнике - поврежден жилой дом
|Обсуждена подготовка к Третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3)
|Армения и Катар готовы развивать сотрудничество по конкретным направлениям
|Армения и Иран подтвердили принципиальный подход к безусловному уважению территориальной целостности и неприкосновенности границ
|Генпрокуратура Армении отказалась от иска о конфискации имущества экс-главы Комитета градостроительства
|Гарегин II на конференции по защите арцахского наследия: В Арцахе продолжается варварское уничтожение Азербайджаном древних армянских памятников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский эксперт дал оценку проазербайджанским высказываниям Алена Симоняна
|Главы МИД России и Турции обсудили события на Южном Кавказе
|Армения примет 6-ю Конференцию министров культуры стран Франкофонии
|Конверс Банк приступил к первичному размещению драмовых облигаций объемом в 3 млрд драмов
|Замглавы МИД Армении и Ирана сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Главы МИД Армении и Венгрии провели переговоры в Ереване
|Армянский присяжный призвала "Форум свободы" способствовать освобождению армянских пленных из азербайджанских тюрем
|Спикер: прошу судей внимательно относиться к ходатайствам следователей об аресте
|Армения и Чехия отмечают важность установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе
|Захарова предложила уточнить у Еревана, почему генконсультво РФ в Капане всё еще не задействовано
|Замглавы МИД Армении провел встречу с госминистром иностранных дел Палестины
|Смоленский госуниверситет внедряет концепт армянского текста в литературу
|Россия в ближайшее время направит новую партию гумпомощи для беженцев из Нагорного Карабаха
|Цель моего визита - придать новый импульс двусторонним связям: Нурланбек Тургунбек уулу
|Ален Симонян считает, что нарратива Баку о т.н. западном Азербайджане - всего лишь зеркальный ответ: Что ждет Армению после подписания <мира>
|Новый посол Уругвая вручил копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда находится в Ереване
|Армения и Черногория подтвердили готовность расширить сотрудничество
|Мы не прозападники, и не пророссийские. Мы обслуживаем повестку Армении: заверяет Ален Симонян
|Армения и Сингапур укрепят сотрудничество в сфере юстиции
|Ален Симонян планирует лично встретить Валентину Матвиенко в аэропорту
|Замглавы МИД Армении встретился с замгенсеком ШОС
|Спикер НС: возможно законопроект об <откупе> от армии претерпит ряд изменений
|Премьер-министр Словакии почтил память невинных жертв Геноцида армян 1915г
|Парламент Армении отказался включать в повестку НС текст заявления о Победе советского народа в ВОВ
|У Кыргызстана новый посол в Армении
|Путин принял в Кремле Фидана
|Раскрыта преступная схема хищения $590 тыс. из здания Следкома Армении: Как это было
|Армянский Патриархат Иерусалима отреагировал на попытки Аллахшукюра Пашазада фальсифицировать историю Армянской Церкви
|Сотрудники полиции раскрыли кражу электронных сигарет на сумму более 2 млн драм
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