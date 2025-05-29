Четверг, 29 Мая 2025 16:10

АрмИнфо. В настоящее время осуществляется постепенный процесс нормализации отношений Турции с Арменией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Азербайджана, передает Анадолу.

"По достижении мира и нормализации, мы увидим, что наши страны выиграют от этого",- заявил политик.

Эрдоган добавил, что Турция ожидает от Ирана поддержки шагов относительно так называемого "Зангезурского коридора", которые, по его словам, послужат миру, стабильности и развитию в регионе.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, президент Турции отметил, что Анкара и Баку развивают сотрудничество во многих областях, рассматривая оборону, энергетику, сельское хозяйство и животноводство в качестве стратегических сфер взаимодействия.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.