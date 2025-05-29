Четверг, 29 Мая 2025 12:19

АрмИнфо. Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 29 мая ратифицировало протокол к соглашению государств Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске.

Представляя документ, заместитель министра внутренних дел РА Армен Казарян отметил, что протокол подписан 8 октября 2024 года, а само соглашение 10 декабря 2010 года. В настоящий момент, как подчеркнул докладчик, при проведении мероприятий по межгосударственному розыску в странах СНГ применяется бумажный документооборот. С ратификацией протокола этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.

Заместитель министра сообщил, что по запросу Армении в 2024 году в странах СНГ разыскивались свыше 1 200 человек. Для сравнения: в 2023 году число разыскиваемых составляло 867 человек, а в 2022 году - более 1 400. По словам Казаряна, в ответ армянская сторона в 2022-2024 годах передала коллегам из СНГ более 700 разыскиваемых лиц.