Вторник, 27 Мая 2025 18:08

АрмИнфо. На Южном Кавказе у России есть опыт взаимодействия с Турцией в формате региональной консультативной платформы "3+3". Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом по итогам переговоров в Москве.

Он помнил, что в формат входят три региональные страны - Армения, Азербайджан и Грузия и три их больших региональных соседа - Россия, Иран и Турция.

"Этот формат уже доказал свою эффективность. Будем ее продолжать", - сказал российский министр.

В свою очередь Фидан отметил, что в контексте событий на Южном Кавказе была выражена поддержка армяно-азербайджанскому мирному процессу. Фидан заверил, что Азербайджан очень мудро проводит линию на южном Кавказе.

Инициатива "3+3" была совместно выдвинута президентами Азербайджана и Турции в 2021 году, и поддержана президентом России. С тех пор состоялось три встречи в формате "3+3", в том числе две на министерском уровне, последняя в октябре прошлого года в Турции. Грузия не принимает участие в работах платформы.