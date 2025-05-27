Вторник, 27 Мая 2025 17:40

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели в Ереване переговоры в узком, а затем в расширенном составе при участии делегаций.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, обоюдно с удовлетворением отметили достигнутые совместными усилиями результаты в развитии двусторонних отношений за последнее время и выразили надежду, что открытие дипломатических представительств в столицах двух стран придаст им дополнительный импульс.

Главы МИД Армении и Венгрии коснулись различных инициатив, в том числе документов, которые будут подписаны в отраслевых областях. Стороны коснулись и программы по организации в Венгрии отдыха детей, перемещенных из Нагорного Карабаха, и сопровождающих их лиц.

Мирзоян и Сийярто также обсудили приоритеты сотрудничества РА-ЕС и совместные шаги, направленные на углубление партнерства.

Были также затронуты вопросы, связанные с региональной безопасностью. Мирзоян подчеркнул усилия, предпринимаемые в рамках мирного процесса на Южном Кавказе, включая подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.