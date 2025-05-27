Вторник, 27 Мая 2025 14:20

АрмИнфо. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Джейкоб Макги находится в Ереване.

Как сообщает посольство США в Армении, американский чиновник в рамках визита Ереван принял участие во второй международной конференции "Ереванский диалог", организованной МИД страны.

"Конференция является важной площадкой для решения общих проблем и подтверждения приверженности углублению сотрудничества. Заместитель помощника госсекретаря Макги выступил на дискуссии о религиозной свободе", - добавили в дипмиссии.

Добавим, что накануне Макги посетил мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и отдал дань уважения памяти святых мучеников Геноцида армян.