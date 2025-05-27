Вторник, 27 Мая 2025 12:17

АрмИнфо. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтил память невинных жертвГеноцида армян 1915г. в Османской Турции.

Главу правительства Словакии сопровождали министр экономики Армении Геворг Папоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян и вице-мэр Еревана Армен Памбухчян.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, Роберт Фицо возложил венок к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян и минутой молчания почтил память святых мучеников.

Согласно источнику, в парке Памяти Цицернакаберда, согласно традиции, словацкий премьер посадил серебристую ель.

Отметим, что Роберт Фицо находился в Армении с официальным визитом с 25 по 27 мая. В рамках пребывания в Армении премьер Словакии провел встречу с главой правительства РА Николом Пашиняном и принял участие в ежегодном форуме <Ереванский диалог>.