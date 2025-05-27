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АрмИнфо. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтил память невинных жертвГеноцида армян 1915г. в Османской Турции.
Главу правительства Словакии сопровождали министр экономики Армении Геворг Папоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян и вице-мэр Еревана Армен Памбухчян.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, Роберт Фицо возложил венок к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян и минутой молчания почтил память святых мучеников.
Согласно источнику, в парке Памяти Цицернакаберда, согласно традиции, словацкий премьер посадил серебристую ель.
Отметим, что Роберт Фицо находился в Армении с официальным визитом с 25 по 27 мая. В рамках пребывания в Армении премьер Словакии провел встречу с главой правительства РА Николом Пашиняном и принял участие в ежегодном форуме <Ереванский диалог>.
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|Гарегин II на конференции по защите арцахского наследия: В Арцахе продолжается варварское уничтожение Азербайджаном древних армянских памятников
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|Спикер: прошу судей внимательно относиться к ходатайствам следователей об аресте
|Армения и Чехия отмечают важность установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе
|Захарова предложила уточнить у Еревана, почему генконсультво РФ в Капане всё еще не задействовано
|Замглавы МИД Армении провел встречу с госминистром иностранных дел Палестины
|Смоленский госуниверситет внедряет концепт армянского текста в литературу
|Россия в ближайшее время направит новую партию гумпомощи для беженцев из Нагорного Карабаха
|Цель моего визита - придать новый импульс двусторонним связям: Нурланбек Тургунбек уулу
|Ален Симонян считает, что нарратива Баку о т.н. западном Азербайджане - всего лишь зеркальный ответ: Что ждет Армению после подписания <мира>
|Новый посол Уругвая вручил копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда находится в Ереване
|Армения и Черногория подтвердили готовность расширить сотрудничество
|Мы не прозападники, и не пророссийские. Мы обслуживаем повестку Армении: заверяет Ален Симонян
|Армения и Сингапур укрепят сотрудничество в сфере юстиции
|Ален Симонян планирует лично встретить Валентину Матвиенко в аэропорту
|Замглавы МИД Армении встретился с замгенсеком ШОС
|Спикер НС: возможно законопроект об <откупе> от армии претерпит ряд изменений
|Премьер-министр Словакии почтил память невинных жертв Геноцида армян 1915г
|Парламент Армении отказался включать в повестку НС текст заявления о Победе советского народа в ВОВ
|У Кыргызстана новый посол в Армении
|Путин принял в Кремле Фидана
|Раскрыта преступная схема хищения $590 тыс. из здания Следкома Армении: Как это было
|Армянский Патриархат Иерусалима отреагировал на попытки Аллахшукюра Пашазада фальсифицировать историю Армянской Церкви
|Сотрудники полиции раскрыли кражу электронных сигарет на сумму более 2 млн драм
|Польша готова расширять сотрудничество с Арменией по различным направлениям
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|В Ереване обсудили шаги по имплементации Римского статута МУС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Премьер Армении и глава МИД Франции выступили за реализацию новых совместных программ
|Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана едет в Россию
|Кая Калласс всё еще не может найти время для совершения визита в Ереван
|Глава МИД Франции посетил "Цицернакаберд"
|Армения и Италия сверили часы по повестке сотрудничества
|Президент Армении посетил посольство Грузии в Ереване
|Инспекционный орган Армении предложил мясникам помощь в урегулировании отношений со скотобойнями
|Армения заинтересована в налаживании сотрудничества с Кембриджским университетом для подготовки учебников по предметам STEM
|В Берне начал работу межпартийный комитет по поддержке "Швейцарской мирной инициативы"
|Барро: Франция планирует открыть консульский отдел в Горисе
|Глава МИД Франции: Призываем Азербайджан подписать мирный договор с Арменией
|Мирзоян вновь заявил о готовности Еревана провести встречу с Баку для заключения мирного договора
|Армения и Кыргызстан отмечают важность реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|СЖА учреждает премию "Армен Дулян" для поощрения высокопрофессиональной журналистики
|Представитель АРФД о "мирном договоре": Навязанный мир не является ни справедливым, ни прочным, ни долговечным
|Барро: Отношения между Арменией и Францией по большому счету имеют стратегический характер
|Армения и Словакия обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Ереван и Братислава поддержат друг друга в выдвижении кандидатур при выборах непостоянного члена Совбеза ООН
|По итогам переговоров глав МИД Армении и Франции в Ереване подписано три документа
|В Ереване стартовала международная конференция для преподавателей русского языка
|Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китая
|Читать больше
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