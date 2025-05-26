Понедельник, 26 Мая 2025 18:10

АрмИнфо. Франция планирует открыть консульский отдел в Горисе. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

"Франция планирует открыть консульский отдел в Горисе", - сообщил дипломат, в этом ключе он указал на важность децентрализованного сотрудничества между странами и в этом контексте проведение 5-го форума, межпарламентских связей, сотрудничества с Диаспорой.

Министр напомнил об участии французских компаний в развитии водного хозяйства Армении и кредит в размере 100 млн евро на эти цели, выделенный французским агентством развития, участие французской компании в подготовке биометрических паспортов для граждан РА, в целом содействие развитию отношений Еревана и Брюсселя.

Французский министр также сообщил, что в рамках визита в Ереван примет участие в мероприятии в память адмирала французского флота Дартижа дю Фурне, усилиями которого были спасены 4000 защитников Муса Дага. "Мы верны боли и трагедии. Потому Франция остается рядом с депортированными из Нагорного Карабаха и Арменией", - сообщил Барро.