Суббота, 24 Мая 2025 15:40

АрмИнфо. Саммит Европейского политического сообщества в 2026 году пройдет в Армении. Об этом в своем микроблоге в Х (Твиттер) написал глава Евросовета Антониу Кошта.

Вместе с тем, сославшись на успешный исход 6-го саммита, который прошел в Тиране, он сообщил, что осенью этого года мероприятие пройдет в Копенгагене.

<Европейское политическое сообщество стало важнейшим форумом для общеевропейского политического диалога на уровне лидеров>, - отметил он в своем микроблоге.

Отметим, что днем ранее о том, что Саммит пройдет в Армении сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) - межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Марконом в мае 2022 года. Цель проекта Макрона - предоставить платформу для координации политики всех европейских стран и способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента, в частности, в связи с энергетическим кризисом. В Европейское политическое сообщество вошли также страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Армения, Украина, Великобритания, Грузия, Исландия, Молдова, Турция и Азербайджан.