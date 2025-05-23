Пятница, 23 Мая 2025 11:47

АрмИнфо. Боязливая, пассивная позиция властей РА, полагающихся на милость Азербайджана и Турции, лишь способствует развитию программы по захвату Армении и интернационализации азербайджанских фальсификаций. Об этом пишет бывший Защитник прав человека РА, директор фонда "Татоян" Арман Татоян, комментируя проведение в Турции международной конференции и озвученных на ней требованиях.

Как подчеркнул Татоян, Азербайджан вынес свою программу по захвату Армении на международные площадки, сформировав повестку буквально из воздуха. "Даже название Армения больше не используется на многих платформах, его заменили на "Западный Азербайджан", - отмечает экс- Омбудсмен.

Он подчеркнул, что и Анкара и Баку ждут от премьер-министра РА конкретных сроков по так называемому вопросу возвращения азербайджанцев, представляя это требование как состоявшуюся реальность. "Они предъявляют территориальные претензии к Сюнику, называя его "Западным Зангезуром". Предъявляемые требования заключаются в изменении Конституции, отказе от Декларации о независимости, признании Геноцида армян и решении проблем Арцаха. По сути, это программа оккупации Армении, которую власти Азербайджана продвигают всеми силами. Между тем, боязливая, пассивная позиция властей Армении, полагающихся на милость властей Азербайджана и Турции, лишь способствует развитию этой программы и интернационализации азербайджанских фальсификаций", - отметил Армен Татоян.

В свою очередь, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян напомнил, что в эти дни в Турции проходит достаточно представительная международная конференция на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", в рамках которой прозвучали многочисленные выступления, направленные против территориальной целостности Армении. "В своем выступлении президент Азербайджана особо отметил, что "обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли является важным условием защиты прав человека и мира в регионе". Более того, Алиев отметил, что Армения должна четко выразить свою позицию относительно того, когда и на каких условиях западные азербайджанцы смогут вернуться на свои исконные земли. По словам последнего, Баку рассчитывает, что Ереван примет представителей общины для обсуждения этого вопроса. В выступлениях в Турции открыто высказывались территориальные претензии к Армении, а разговоры о Сюнике велись так, словно его решение - вопрос времени. Тем самым, во всем этом можно найти все то, о чем необходимо знать о содержании армяно-азербайджанских, армяно-турецких отношений и обсуждаемой повестке дня", - отметил Тигран Абрамян.