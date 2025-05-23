Пятница, 23 Мая 2025 11:45

АрмИнфо. Сегодня, 23 мая в 1500 школах Армении прозвучит "Последний звонок".

В своем поздравительном обращении к выпускникам образовательных школ страны министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян призвала выпускников смело идти вперед к своим мечтам и целям.

"Последний звонок - это о вас: о ваших эмоциях, чувствах и обретенном в школьной жизни опыте. К числу этих эмоций, безусловно, относятся ваши учителя, которые являются очень важной частью вашей жизни, с их советами и присутствием, и их прекрасной работой. Спасибо им за эту прекрасную работу. Быть учителем - одна из самых сложных профессий. Среди этих эмоций - ваши друзья и тепло дней, проведенные вместе. Ваши общие уроки, экскурсии - это время улыбок, слез, смеха, и, возможно, даже страхов. Тепло обнимите своих друзей. Да, школьная жизнь не повторяется, но вас ждет целая жизнь, которую вы изберете: со своей профессией и родом деятельности, любимым занятием и любимой работой. Нет ничего невозможного, если вы действительно этого хотите и прикладываете много усилий. Смело идите вперед к своим мечтам и целям, учась на ошибках, никогда не сдаваясь и с растущей жизненной силой. Именно в этом и заключается суть школы: подготовить вас к жизни не только с помощью знаний, но и с помощью эмоциональной и духовной зрелости. Учитесь хорошо, чтобы жить хорошо", - говорится в обращении главы МОНКС.

В связи с "Последним звонком" Полиция страны перешла на усиленный режим патрульной службы. В заявлении МВД отмечается, что патрульные группы будут дежурить у учебных заведений и, в целом, в тех местах, где будут проходить выпускные мероприятия.

"23 мая по всей республике подразделения полиции МВД будут нести усиленную службу по обеспечению безопасности мероприятий "Последнего звонка". С раннего утра в учебных заведениях и в целом на территориях проведения выпускных мероприятий будут находиться подразделения полиции МВД, обеспечивая общественный порядок и безопасность. Сотрудники полиции МВД будут оперативно реагировать и жестко пресекать любые нарушения закона, начиная с, казалось бы, незначительных нарушений правил дорожного движения. Призываем участников мероприятия продемонстрировать высокую правовую грамотность и законопослушное поведение", - говорится в обращении Полиции МВД РА.