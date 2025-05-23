Пятница, 23 Мая 2025 11:29

АрмИнфо. По делу о краже 590 тысяч долларов из здания Следственного комитета (СК) Армении есть задержанный, сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно информации, на основании сообщения, полученного из СК Армении начато уголовное производство по признакам 2-й части 446-й статьи (должностная халатность, повлекшая имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении, а также 2-му и 4-му пунктам 3-й части 254-й статьи (кража в особо крупных размерах, совершенная путем незаконного проникновения в помещение) УК РА по факту кражи суммы в особо крупном размере из административного здания Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения, расположенного по адресу улица Дехатан 3 в Ереване.

<В ходе предварительного расследования в рамках уголовного производства задержан один человек.

С целью раскрытия преступления предприняты и реализуются широкомасштабные оперативно-розыскные и доказательные действия. Предварительное расследование продолжается>, - отметили в комитете.

Ранее издание Пастинфо сообщило, что в Ереване из здания Следственного комитета Армении украли вещественное доказательство - $590 тысяч. Отмечалось, что сейф, где хранились деньги, находился на 6-м этаже, куда злоумышленник проник по поддельному пропуску следователя. По данным издание, задержан начальник 5-го управления Главного управления СК.