Четверг, 22 Мая 2025 15:16

АрмИнфо. Иран готов внести свой вклад в подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани в беседе с журналистами в Агараке.

"Иран поддерживает мирное соглашение, и мы считаем, что подписание мирного соглашения отвечает интересам двух стран и региона. Мы готовы содействовать подписанию этого соглашения, которое может привести к разблокированию маршрутов в регионе", - сказал дипломат, слова которого приводят армянские СМИ.

В этом ключе он отметил, что проект правительства Армении "Перекресток мира" может принести мир и способствовать процветанию эпохи.

"Иран выступает за разблокирование маршрутов в регионе, но они должны находиться под суверенитетом Республики Армения", - заключил он.