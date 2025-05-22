Четверг, 22 Мая 2025 15:05

АрмИнфо. Существует два ключевых условия для возвращения в Арцах: сохранение единства армян Нагорно-Карабахской Республики и защита арцахской государственности любой ценой. Об этом глава Арцахской епархии Вртанес Абрамян заявил на встрече с членами правительства Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Арцахской епархии, в этом ключе он подчеркнул необходимость совместной работы, направленной на решение актуальных вызовов, с которыми сталкиваются армяне Арцаха.

"Церковь всегда была рядом с государством и действовала во имя нашей национальной государственности", - отметил епископ Абрамян, подчеркивая важность взаимодействия между религиозными и государственными институтами.

В свою очередь, член Епархиального совета Арцахской епархии, руководитель офиса епархии Меланья Балаян сообщила, что вскоре в соответствующем зале Первопрестольного Святого Эчмиадзина откроется выставка на тему "Арцах: находящееся под угрозой наследие". По ее словам, выставка будет предназначена для иностранных послов в Армении, представителей международных структур, и всех организаций и частных лиц, заинтересованных и обеспокоенных сохранением историко-культурного наследия.

Балаян также подчеркнула, что при поддержке руководителя организации "Диалог" Юрия Навояна они начинают издание серии книг Арцахской епархии.

Касаясь важности сохранения культурного наследия Арцаха, член Епархиального совета Арцахской епархии Армине Алексанян заявила о необходимости не только озвучивать эту проблему на соответствующих международных площадках, но и инициирования судебных процессов.

В рамках встречи был также представлен ряд как запланированных, так и уже реализуемых программ, направленных на решение образовательно-культурных и социальных проблем арцахцев, а также на реализацию конечной цели - возвращения в Арцах. На встрече присутствовали госминистр Арцаха Арам Саркисян, руководители различных ведомств и другие приглашенные представители.