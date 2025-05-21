Среда, 21 Мая 2025 16:23

АрмИнфо. В Москве прошла презентация переиздания "Атласа исторической картографии Армении", созданного армянским картографов Затиком Ханзатяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянского музея Москвы, атлас включает около 500 карт, охватывающих основные периоды армянской истории - от древнего Вавилона до наших дней. Атлас издан на армянском, русском и французском языках и украшен традиционными армянскими орнаментами.

"В атлас вошли карты различных исторических эпох, начиная с античного периода, средневековья и вплоть до Османского периода. Они отражают Армению в её исторических границах и с соответствующими названиями, подчеркивая многовековую историю страны. Отдельного внимания заслуживает включение одной из первых известных политических карт мира - Вавилонской, где Армения указана наряду с Вавилоном и Ассирией", - подчеркнули в музее.

Как отмечается в сообщении, в ходе презентации историки подчеркнули важность карты в современном информационном противостоянии с точки зрения донесения исторических фактов. "Научная точность и многоязычный характер атласа, а также детальное фактографическое представление делают его ценным научно-политическим источником, особенно актуальным в контексте современных региональных событий", - отметили в Армянском музее Москвы.

Согласно источнику, экземпляры переизданного атласа, переданы ведущим музеям России, образовательным и арменоведческим центрам, а в ближайшее время будут подарены также культурным учреждениям в других странах. Переиздание осуществлено по инициативе Культурного союза "Текеян", при поддержке мецената Рубена Григоряна.