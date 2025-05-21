Среда, 21 Мая 2025 11:56

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян и постоянный координатор ООН в РА Франсуа Жакоб ознакомились с проблемами в Сюникской области.

Как сообщили в пресс-службе Омбудсмена Армении, в рамках визита защитник прав человека и координатор ООН посетили общину Мегри, где обсудили с главой общины Хачатуром Андреасяном существующие проблемы по части нарушения прав человека, а также коснулись социально-экономических вопросов.

Глава общины отметил, что жители населенных пунктов также сталкиваются с проблемами, связанными с доступом к питьевой и оросительной воде, медицинской помощью и обслуживанием.

Собеседники подняли вопрос прав жителей приграничных населенных пунктов области и необходимости сотрудничества с международными организациями в области защиты прав человека.

В рамках визита в Мегри состоялась также встреча с представителями и бенефициарами сети женских ресурсных центров "Виннет Армения". В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты и поощрения прав женщин, прав детей с ограниченными возможностями, родителей, осуществляющих уход за ними, гарантии доступа к медицинским услугам и другие вопросы.

Кроме того, правозащитник и постоянный координатор ООН в Армении посетили населенные пункты Алванк и Шванидзор, где провели встречи с педагогическим составом и учащимися. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся прав человека, требующие первоочередного решения, в частности, связанные с доступом к воде, медицинской помощью, правом на образование, занятостью и другими вопросами.