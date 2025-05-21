|Правозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороны
|Генпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в Мегри
|Депутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службу
|Адвокат: Активист движения "Тавуш во имя Родины" оправдан
|Омбудсмен Армении и постоянный координатор ООН ознакомились с проблемами Сюника
|Глава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странами
|В Ереване в третий раз состоится Международный фестиваль балета
|Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВД
|Оппозиционер: сокращение сроков службы в рядах ВС станет новым ударом по системе безопасности Армении
|Иранский военный: Тегеран не допустит никаких посягательств на армяно-иранскую границу
|В Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и России
|Главы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана
|В Ереване проходит встреча министров обороны Армении и Ирана
|В Гегаркунике выявлены случаи бруцеллеза
|Союз армян России ожидает должной оценки со стороны РФ в связи с осквернением памятника маршалу Баграмяну в Степанакерте
|Музыку Цоя в оркестровом сопровождении услышат и в Армении: проект <Симфоническое КИНО> вскоре представят в СКК им. К. Демирчяна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Камнепад на автодороге Ереван-Мегри парализовал движение на юге страны
|Мирзоян: Армения сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%.
|Глава МИД Армении: Европейские устремления граждан РА - руководящий принцип для армянского правительства
|Президент Армении наградил спикера Палаты представителей Кипра орденом Дружбы
|Президент Армении обсудил с представителями Армянской Ассамблеи Америки реализуемые в стране программы
|Захарова усмотрела американский след в русофобской акции в Ереване на фоне визита Лаврова в Армению
|Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов
|При призыве на военную службу нельзя делить граждан Армении на богатых и бедных - депутат
|В Армении находится министр обороны Ирана
|Глава МИД Турции посетит Москву
|"Ай Дат": Швейцарские парламентарии запускают новую платформу в поддержку права армян Арцаха на возвращение
|"Айакве" сигнализирует: В периодическом обзоре ООН и отчете правительства Армении предпринимаются попытки сокрытии факта агрессии Азербайджана против Арцаха
|"Репортеры без границ" создала онлайн-галерею с профилями представителей СМИ, несправедливо заключенных в тюрьмы в Азербайджане
|В Мэрии готовят всеобъемлющую концепцию для благоустройства автобусных остановок
|Пашинян и Деметриу обсудили ряд вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества Армении и Кипра
|Цепь культурной памяти: Рубен Пашинян награждён медалью «Дом Лазаревых»
|Мы придержим кандидатуру Эдмона Марукяна до июня 2026 года - Овик Агазарян
|Мэрия освободит горожан от выплаты штрафов за неуплату вывоза мусора: проект представили на заседании Совета старейшин
|Армянский Фонд помощи предоставит 16 грантов армянским ученым для научных исследований
|Армения намерена ратифицировать соглашение о трудовой деятельности граждан РА на территории Катара
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за уклонение резервиста от явки на сборы
|Американист: Власти Армении для налаживания контактов с администрацией Трампа прибегли к помощи лоббистской организации
|В Армении иностранцы смогут получить доступ к гостайне с разрешения Службы внешней разведки
|Депутат: GRECO сигнализирует об отсутствии прозрачности в отчетности закупок госчиновниками Армении
|Правительство РА предлагает ужесточить наказание за кражу автозапчастей с автомобилей
|Западно-ориентированные политические силы устроили русофобскую акцию на фоне предстоящего визита Лаврова в Ереван
|Армянская делегация в Дохе приняла участие в тренинге <Предотвращение киберпреступности и национальное сотрудничество>
|В Армении произошло очередное землетрясение
|Левон Левонян назначен замглавы Инспекционного органа охраны природы и недр Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Тегеранском диалоговом форуме – 2025
|Адвокат: Поведение супруги Пашинян - источник распространения ненависти и нетерпимости
|Фракция "Честь имею" выступает против cмены Пашиняна на "Пашиняна 2"
|Азербайджан и Израиль изучают возможности развития оборонного сотрудничества
|Мирзоян: Несмотря на трудности, Армения привержена повестке установления мира на Южном Кавказе
|Армения и Турция представят первый совместный фильм
|Посол Армении и директор Британской школы археологических исследований в Афинах обсудили возможные направления сотрудничества
|Сохранение культурного наследия Арцаха в центре внимания <ДИАЛОГА> и MONUMENT WATCH
|В Ереване пройдет Неделя европейского кино
|Азербайджан и Иран проводят учения на территории оккупированного Арцаха
|Союз "Арцах" и омбудсмен НКР намерены в международных инстанциях защищать имущественные права архацев
|Государству вернули землю в 1,9 га в Лорийской области: Никол Пашинян
|В центре Еревана столкнулись автомобили, в результате чего загорелись 4 машины - МВД
|Читать больше
АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян и постоянный координатор ООН в РА Франсуа Жакоб ознакомились с проблемами в Сюникской области.
Как сообщили в пресс-службе Омбудсмена Армении, в рамках визита защитник прав человека и координатор ООН посетили общину Мегри, где обсудили с главой общины Хачатуром Андреасяном существующие проблемы по части нарушения прав человека, а также коснулись социально-экономических вопросов.
Глава общины отметил, что жители населенных пунктов также сталкиваются с проблемами, связанными с доступом к питьевой и оросительной воде, медицинской помощью и обслуживанием.
Собеседники подняли вопрос прав жителей приграничных населенных пунктов области и необходимости сотрудничества с международными организациями в области защиты прав человека.
В рамках визита в Мегри состоялась также встреча с представителями и бенефициарами сети женских ресурсных центров "Виннет Армения". В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты и поощрения прав женщин, прав детей с ограниченными возможностями, родителей, осуществляющих уход за ними, гарантии доступа к медицинским услугам и другие вопросы.
Кроме того, правозащитник и постоянный координатор ООН в Армении посетили населенные пункты Алванк и Шванидзор, где провели встречи с педагогическим составом и учащимися. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся прав человека, требующие первоочередного решения, в частности, связанные с доступом к воде, медицинской помощью, правом на образование, занятостью и другими вопросами.
|Правозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороны
|Генпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в Мегри
|Депутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службу
|Адвокат: Активист движения "Тавуш во имя Родины" оправдан
|Омбудсмен Армении и постоянный координатор ООН ознакомились с проблемами Сюника
|Глава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странами
|В Ереване в третий раз состоится Международный фестиваль балета
|Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВД
|Оппозиционер: сокращение сроков службы в рядах ВС станет новым ударом по системе безопасности Армении
|Иранский военный: Тегеран не допустит никаких посягательств на армяно-иранскую границу
|В Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и России
|Главы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана
|В Ереване проходит встреча министров обороны Армении и Ирана
|В Гегаркунике выявлены случаи бруцеллеза
|Союз армян России ожидает должной оценки со стороны РФ в связи с осквернением памятника маршалу Баграмяну в Степанакерте
|Музыку Цоя в оркестровом сопровождении услышат и в Армении: проект <Симфоническое КИНО> вскоре представят в СКК им. К. Демирчяна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Камнепад на автодороге Ереван-Мегри парализовал движение на юге страны
|Мирзоян: Армения сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%.
|Глава МИД Армении: Европейские устремления граждан РА - руководящий принцип для армянского правительства
|Президент Армении наградил спикера Палаты представителей Кипра орденом Дружбы
|Президент Армении обсудил с представителями Армянской Ассамблеи Америки реализуемые в стране программы
|Захарова усмотрела американский след в русофобской акции в Ереване на фоне визита Лаврова в Армению
|Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов
|При призыве на военную службу нельзя делить граждан Армении на богатых и бедных - депутат
|В Армении находится министр обороны Ирана
|Глава МИД Турции посетит Москву
|"Ай Дат": Швейцарские парламентарии запускают новую платформу в поддержку права армян Арцаха на возвращение
|"Айакве" сигнализирует: В периодическом обзоре ООН и отчете правительства Армении предпринимаются попытки сокрытии факта агрессии Азербайджана против Арцаха
|"Репортеры без границ" создала онлайн-галерею с профилями представителей СМИ, несправедливо заключенных в тюрьмы в Азербайджане
|В Мэрии готовят всеобъемлющую концепцию для благоустройства автобусных остановок
|Пашинян и Деметриу обсудили ряд вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества Армении и Кипра
|Цепь культурной памяти: Рубен Пашинян награждён медалью «Дом Лазаревых»
|Мы придержим кандидатуру Эдмона Марукяна до июня 2026 года - Овик Агазарян
|Мэрия освободит горожан от выплаты штрафов за неуплату вывоза мусора: проект представили на заседании Совета старейшин
|Армянский Фонд помощи предоставит 16 грантов армянским ученым для научных исследований
|Армения намерена ратифицировать соглашение о трудовой деятельности граждан РА на территории Катара
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за уклонение резервиста от явки на сборы
|Американист: Власти Армении для налаживания контактов с администрацией Трампа прибегли к помощи лоббистской организации
|В Армении иностранцы смогут получить доступ к гостайне с разрешения Службы внешней разведки
|Депутат: GRECO сигнализирует об отсутствии прозрачности в отчетности закупок госчиновниками Армении
|Правительство РА предлагает ужесточить наказание за кражу автозапчастей с автомобилей
|Западно-ориентированные политические силы устроили русофобскую акцию на фоне предстоящего визита Лаврова в Ереван
|Армянская делегация в Дохе приняла участие в тренинге <Предотвращение киберпреступности и национальное сотрудничество>
|В Армении произошло очередное землетрясение
|Левон Левонян назначен замглавы Инспекционного органа охраны природы и недр Армении
|Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Тегеранском диалоговом форуме – 2025
|Адвокат: Поведение супруги Пашинян - источник распространения ненависти и нетерпимости
|Фракция "Честь имею" выступает против cмены Пашиняна на "Пашиняна 2"
|Азербайджан и Израиль изучают возможности развития оборонного сотрудничества
|Мирзоян: Несмотря на трудности, Армения привержена повестке установления мира на Южном Кавказе
|Армения и Турция представят первый совместный фильм
|Посол Армении и директор Британской школы археологических исследований в Афинах обсудили возможные направления сотрудничества
|Сохранение культурного наследия Арцаха в центре внимания <ДИАЛОГА> и MONUMENT WATCH
|В Ереване пройдет Неделя европейского кино
|Азербайджан и Иран проводят учения на территории оккупированного Арцаха
|Союз "Арцах" и омбудсмен НКР намерены в международных инстанциях защищать имущественные права архацев
|Государству вернули землю в 1,9 га в Лорийской области: Никол Пашинян
|В центре Еревана столкнулись автомобили, в результате чего загорелись 4 машины - МВД
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку