Среда, 21 Мая 2025 11:44

АрмИнфо. Ереванский международный фестиваль балета возвращается. С 6 по 13 июня в парке им.О. Туманяна (близ центра ТУМО, адм. Район Ачапняк) любители искусства в течение недели вновь смогут насладиться балетным мастерством именитых коллективов, в том числе Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиаряна (Ереван), Мариинского театра (Санкт-Петербург), Большого театра (Москва).

В частности, 6 и 7 июня Большой театр выступит перед ереванским зрителем с балетными представлениями <Жизель> и <Гала-балет>, 9 и 10 июня Мариинский театр - <Шопениана>, <Шахерезада> и <Гала-балет>, 13 июня Театр оперы и балета - <Болеро>, <Весна священная>. Начало представлений в 20:00, вход свободный. Фестиваль проходит третий год подряд по инициативе мэрии Еревана.