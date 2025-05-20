Вторник, 20 Мая 2025 17:21

АрмИнфо. Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 20 мая выдала положительное заключение по представленному правительством РА протоколу к соглашению государств Содружества о межгосударственном розыске.

Представляя документ, заместитель министра внутренних дел РА Армен Казарян отметил, что протокол подписан 8 октября 2024 года, а само соглашение 10 декабря 2010 года. В настоящий момент, как подчеркнул докладчик, при проведении мероприятий по межгосударственному розыску в странах СНГ применяется бумажный документооборот. С ратификацией протокола этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.