Вторник, 20 Мая 2025 15:46

АрмИнфо. В Универсальном периодическом обзоре ООН и отчете правительства Армении по части насильственного перемещения населения Арцаха отсутствует упоминание о том, что агрессию осуществил Азербайджан. Об этом в беседе с журналистами заявила член оппозиционной инициативы "Айакве" Марина Малхасян.

Она пояснила, что в отчете армянской стороны говорится о самом факте насильственного перемещения арцахского населения и об огромном потоке беженцев, однако не указано, кто именно осуществил агрессию в отношении армянского населения Арцаха.

"Кроме того, во время слушаний в Женеве в рамках 49-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору ООН в рамках обсуждения Национального доклада Армении все страны-члены, озвучивая свои рекомендации по докладу, также не упоминали, что насильственное перемещение произошло в результате агрессии Азербайджана. Складывается впечатление о существовании некого неформального соглашения, согласно которому Азербайджан не должен упоминаться ", - отметила Малхасян, добавив, что если рассматривать армянский национальный отчет, создается впечатление, что эта тема политизируется и потому остается незамеченной.

Малхасян также обратила внимание на то, что Универсальный периодический обзор ООН обычно основывается на нескольких источниках информации - национальном отчете, предоставляемом правительством страны, отчетах гражданских организаций и офиса омбудсмена Армении, а также на данных международных организаций и общественных организаций соседних стран. В этом ключе она обратила внимание, что в случае с Арменией использовались также отчеты общественных организаций Азербайджана, при этом действия Азербайджана в этих материалах, по ее словам, часто интерпретировались как "нарушения прав человека со стороны армянской стороны".

"Текущая ситуация во многом связана с тем, что в последние годы права человека в Армении значительно ограничились. Это обусловлено тем, что многие гражданские организации либо не поднимают эти проблемы, либо делают это выборочно. А мы знаем, что так не должно быть. Если нарушается право одного человека, значит, нарушается право в целом. И неважно, какое у тебя отношение к этому человеку. Если ты правозащитник, ты обязан защищать право этого человека", - пояснила член инициативы.

Малхасян также коснулась деятельности офиса омбудсмена Армении и обратила внимание на то, что этот институт должен быть независимым для защиты прав человека и по сути осведомлять государство о том, какие права нарушены. Однако, по словам члена инициативы, все последние заявления офиса защитника прав человека Армении носят общий характер, в том числе и представленный ими отчет.

"Конечно, отчеты имеют ограничения, в том числе по части используемых ими слов. Но в отчете офиса омбудсмена Армении не было ни слова о применении силы со стороны полиции, ни одного слова о давлении на проведение мирных акций, также нет ни слова о пытках," - пояснила Малхасян.

В связи с этим она напомнила, что в прошлом отчете ООН 10 стран дали рекомендации армянской стороне изучить все случаи пыток и наказать всех ответственных. Однако, по ее словам, об этом нет ни слова в нынешнем отчете офиса омбудсмена Армении.

"В отчете учитывается лишь одна незначительная рекомендация, которая приводилась в конце отчета в виде одного пункта только потому, что у них была такая обязанность. Это большая проблема, и нужно понять, почему мы имеем такие результаты", - резюмировала Малхасян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.