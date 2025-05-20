Вторник, 20 Мая 2025 10:59

АрмИнфо. Адвокат Арсен Бабаян считает, что оскорбления, озвученные супругой главы правительства Армении Анной Акопян в адрес критикующих ее граждан, проявлением политической девиации, общественной патологии и последовательного искажения гражданского достоинства.

"Когда супруга главы правительства, хотя и не имея официальной должности, но фактически занимая ключевую общественную роль, отвечает на критику людей словами типа "блоха", "тупица", "невежда", "невоспитанный", то проблема выходит за рамки обычной эмоциональной реакции. Такая речь, исходящая от семьи правящей элиты, свидетельствует не о силе, а о пустоте. Когда вместо аргумента используется ярлык, а вместо контраргумента - унижение, тот, кто демонстрирует такое проявление, становится источником распространения ненависти и нетерпимости", - считает Бабаян.

При этом адвокат отметил, что если в той же Франции, член президентской семьи, например, первая леди Брижит Макрон в своих публичных постах использовал такой лексикон особенно по отношению к публичным деятелям, политическим оппонентам или участникам войны, последствия были бы всеобъемлющими, шокирующими и долгосрочными, как на социальном, политическом, международном, так и на бытовом/культурном уровнях.

"Во Франции такое заявление было бы сочтено грубым нарушением общественной этики, привело бы к политическому кризису, волне общественного возмущения, а также могло бы повлиять на репутацию президента. Такой инцидент никогда не мог бы остаться просто "постом в Facebook". Он стал бы показателем кризиса государственной власти",

- отметил Бабаян.

Ранее стало известно, что супруга армянского премьера стала нелицеприятно отзывать о тех, кто критикует ее и ее деятельность. Причем, судя по ее постав в Facebook, Акопян не церемонилась с терминологией. Так, к примеру, сестру одного из погибших в 44-дневной войне сынов армянского народа она назвала "блохой". В ее лексиконе были и такие выражение как "ничтожество", "болван", "идиот" и т.д. Некоторые эксперты склонны считать, что подобным образом Акопян пытается отвлечь внимание армянского общества от унизительных встреч ее супруга с лидерами Азербайджана и Турции в Албании на полях 6-ого саммита европейского сообщества.