Вторник, 20 Мая 2025 10:57

АрмИнфо. Депутаты от оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания Республики

РА приняли решение не присоединяться к процессу выдвижения кандидатуры лидера партии "Просвещенная Армения", бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна на пост премьер-министра Республики Армения. Об этом говорится в заявлении руководителя фракции Айка Мамиджаняна, опубликованное на его странице в Facebook.

В заявлении подтверждается, что 6 мая фракция выразила готовность обсудить вопрос кандидатуры премьер-министра без предварительных

условий и инициировать процесс выражения недоверия премьер- министру. Однако во фракции решили не участвовать в процессе, инициированного депутатами НС Овиком Агазаряном и Акопом Асланяном по той простой причине, что представленный кандидат ничем не отличается от нынешних правителей по своему политическому бэкграунду. Он в равной степени несет ответственность за сложившуюся сложную ситуацию в стране. "Другими словами, фракция "Честь имею" выступает против процесса cмены Никола Пашиняна на "Никола Пашиняна 2", поэтому мы не видим необходимости во встрече с кандидатом. Однако депутаты, выдвинувшие своих кандидатов, могут обратиться во фракцию для получения дополнительной информации относительно нашего решения", - говорится в заявлении Мамиджаняна.

Напомним, что о выдвижении Марукяна на пост премьер-министра в рамках инициативы по импичменту премьер- министра РА Никола Пашиняна заявили на днях депутаты Национального Собрания Армении Овик Агазарян (член правления Единой национальной конституционной партии) и Акоп Асланян.

28 апреля члены движения "Мы не спим", основанного учредителем движения "Вето" Нареком Маляном, экс- послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. О поддержке инициативы заявили обе оппозиционные фракции - "Армения" (28 депутатов) и "Честь имею" (6 депутатов). Между тем, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо минимум 54 голоса (простое большинством депутатов). С отказом фракции "Честь имею" принять участие в обсуждениях по кандидатуре Марукяна, процесс можно считать провалившимся.