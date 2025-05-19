Понедельник, 19 Мая 2025 19:41

АрмИнфо.Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян и директор Британской школы археологических исследований в Афинах, профессор Ребеккой Свитман обсудили возможности налаживания сотрудничества с армянскими исследовательскими учреждениями.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции, Мкртчян отметил, что несмотря на то, что между Грецией и Арменией сложился высокий уровень сотрудничества на всех уровнях, всегда есть возможность лучше представить научные и культурные достижения. И с этой точки зрения, по его словам, роль исследовательских институтов в этом плане неоценима.

Посол представил проводимые в Армении исследования, связанные с Древней Грецией, и переводы с древнегреческого, в контексте чего стороны договорились о сотрудничестве.

Посол коснулся недавнего сотрудничества между Музеем истории Армении и Британским музеем, в результате которого в Ереване около полугода экспонировались экспонаты, связанные с Древней Арменией.

Ребекка Свитман ответила, что она была рада видеть посла Мкртчяна в Британской школе Афин, рассказала о богатой истории школы и организовала для него экскурсию по школе после встречи.

Она также выразила желание лично посетить Армению и узнать больше об истории Армении.