Понедельник, 19 Мая 2025 17:21

АрмИнфо. В МИД России представили повестку визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Ереван.

Согласно МИД России, 20-21 мая Лавров посетит Ереван с рабочим визитом, где запланированы его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, ожидаются беседы с премьер-министром Никлом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

"Контакты пройдут в развитие договоренностей, достигнутых 8 октября 2024 года на высшем уровне, а также по итогам визита А.С.Мирзояна в Москву 21 января. В повестке дня - обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров также выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

По традиции состоится возложение цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и венка к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян.

"В Москве рассчитывают, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", - добавили в МИД РФ.