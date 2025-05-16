Пятница, 16 Мая 2025 15:31

АрмИнфо. Власти Армении пытаются скрыть факт нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана из-за предстоящих парламентских выборов в 2026г. Подобное мнение в ходе брифинга 16 мая выразил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

В частности, он отметил, что уже больше месяца азербайджанские ВС обстреливают приграничные населенные пункты. В то время как органами местного самоуправления Армении оказывалось давление на жителей приграничных общин, чтобы последние не распространяли информацию об этих обстрелах.

По мнению Абрамяна, подобная позиция властей обусловлена их попыткой сохранить мифологическое видение о мире, в обратном случае перед выборами, это поставит их в крайне невыгодное положение.

Вместе с тем он выразил серьезную обеспокоенность тем, что азербайджанская сторона активно закупает большие партии вооружения, в том числе у Израиля, Турции, Пакистана и у определенных европейских стран. Из-за того, что международные организации и сам Азербайджан в последние годы не распространяет информацию о закупаемом вооружении, по словам депутата, у Армении нет возможности для объективной оценки военно-политической ситуации и правильной реакции на возможные угрозы.