Четверг, 15 Мая 2025 13:44

АрмИнфо. Власти Армении решили на два месяца продлить срок оказания помощи семьям пропавших без вести военнослужащих. Постановление принято 15 мая на очередном заседании правительства.

Как говорится в пояснении к документу, постановлением Правительства РА от 10 декабря 2020 года <Об утверждении мер по поддержке семей военнослужащих, пропавших без вести в результате военных действий, развязанных Азербайджанской Республикой 27 сентября 2020 года> предусмотрено оказание социальной помощи в виде ежемесячной денежной выплаты семье военнослужащего, включая март 2025 года, в размере 300 000 драмов в месяц, но не более чем до признания судом пропавшего без вести военнослужащего без вести отсутствующим.

С 1 апреля 2025 года было приостановлено оказание помощи семьям 21 пропавшего без вести военнослужащего, в отношении которых по состоянию на 2025 год не вынесены судебные акты о признании их безвестно отсутствующими. В связи со сложившимися обстоятельствами предлагается продлить срок выплаты поддержки до мая 2025 года включительно.

На оказание поддержки семьям 21 пропавших без вести военнослужащих, являющихся бенефициарами, на апрель-май 2025 года финансирование составит 12 600 000 драмов.