Четверг, 15 Мая 2025 11:43

АрмИнфо. Укрепление отношений между Арменией и Венгрией является важной целью в политической повестке Еревана. Об этом в ходе встречи с депутатами Государственного Собрания Венгрии, представляющими национальные меньшинства этой страны заявил заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам, депутат от езидской общины РА Рустам Бакоян. Как передает пресс-служба НС РА, во встрече также принял участие депутат, представляющий русскую общину в парламенте республики Алексей Сандыков.

"В ближайшие дни в Будапеште откроется первое посольство Армении", - сказал Рустам Бакоян, выразив надежду, что Венгрия также откроет

постоянное дипломатическое представительство в Ереване.

Депутат рассказал о важности взаимных визитов на высоком уровне между Арменией и Венгрией, а также высоко оценил создание групп дружбы в двух парламентах, что будет способствовать укреплению связей между народами.

Рустам Бакоян проинформировал гостей о четырех крупнейших национальных меньшинствах Армении, имеющих представителей в парламенте, отметив, что последние постоянно поднимают вопросы, волнующие их общины.

"Я считаю, что сотрудничество и обмен опытом будут способствовать укреплению связи парламентов наших стран с национальными меньшинствами", - отметил заместитель председателя комиccии НС.

Руководитель армянской общины в Государственном Собрании Венгрии Никогос Акопян рассказал о деятельности общины в венгерском

парламенте и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества.