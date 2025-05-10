Суббота, 10 Мая 2025 12:56

АрмИнфо. Делегации Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в заявлении, в частности, говорится:

"80 лет назад была одержана Победа над нацизмом во Второй мировой войне. Чтим и помним эту священную дату!

Достигнутое силой оружия коалиции союзников торжество над идеями расового превосходства и человеконенавистничества определило судьбу цивилизации в планетарном масштабе и не может быть предано забвению.

Сохранение исторической памяти о трагических событиях тех лет и подвиге миллионов людей, сражавшихся и погибших во имя мира и процветания будущих поколений, является нашим общим долгом. Категорически неприемлемы попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой войны, преуменьшения роли народов Советского Союза и участников освободительных движений европейских стран в разгроме нацизма.

Недопустимы усилия по реабилитации и героизации нацистов и их пособников, отрицание совершённых ими военных преступлений и преступлений против человечности.

Согласно решениям Нюрнбергского трибунала, юридически закрепившим завоевания Победы во Второй мировой войне, преступные деяния нацистов и их пособников не имеют срока давности. Решительно осуждаем уничтожение и осквернение памятников и мест захоронений воинов-освободителей любой национальности, положивших жизни на Алтарь Победы, где бы ни находились эти мемориальные объекты.

Скорбим о жертвах национал-социализма. Победа над нацизмом в 1945 году заложила основы подписанного в августе 1975 года Заключительного акта СБСЕ.

Отмечаем решимость подавляющей части международного сообщества не допустить повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах. Приветствуем в этой связи принятую 17 декабря 2024 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН <Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости>.

Призываем все страны и народы чтить память о тех, кто ковали Победу во Второй мировой войне, не забывать уроки общей истории, всемерно содействовать усилиям в борьбе против любых проявлений неонацизма и его героизации. Побежденный нацизм не должен снова поднять голову!"