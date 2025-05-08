Четверг, 8 Мая 2025 12:12

АрмИнфо. В 2024 году суды Армении удовлетворили лишь 11,3% кассационных жалоб генерального прокурора и его заместителей. Об этом 8 мая на пленарном заседании Национального Собрания РА заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, представившая отчет о деятельности надзорного органа в прошлом году.

По ее словам, в 2023 году этот показатель был равен 5,3%. Рост показателя в прошлом году связан с тем, что генеральная прокуратура, принимая во внимание типовые решение Cуда, не загружает суды кассационными жалобами. В целом, надзорный орган направляет жалобы в том случае, если видит перспективы для принятия дел в производство. Тем более, что решения Высокого суда обязательны как для Апелляционного суда, так и для судов первичной инстанции.

Как подчеркнула генпрокурор, та же практика применяется и в отношении Апелляционного суда, но в данном случае необходимо иметь в виду один нюанс: очень часто надзорный орган не обжалует приговоры судов по срокам наказания. Дело в том, что надзорный орган придерживается позиции, согласно которой лучше начать применять наказание, чем в результате обжалования будут нарушаться все разумные сроки рассмотрения дел. В этом случае прокуратура в первую очередь, руководствуется целесообразностью представления обжалований. Не обжалуются и решения судов первичных инстанций, принявших решение о назначении меньших сроков отбывания наказания, чем тех, на которых настаивала прокуратура.

Отметим, что в ходе представления отчета Вардапетян сообщила, что в 2024 г. в РА зарегистрировано 40 232 случая преступлений, из коих 18397 в Ереване. По сравнению с предыдущим годом количество случаев уменьшилось на 434, или на 1,1%. По ее словам, по сравнению с 2023 г. в 2024 г. количество преступлений средней тяжести сократилось на 595, или на 4,65%, тяжких преступлений - на 598, или на 9,8%, особо тяжких преступлений выросло на 422, или на 25,1%.

За отчетный период увеличилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, на 7,6%, преступлений, связанных с трафикингом, - на 89,5%, преступлений против половой неприкосновенности личности - на 11,9%, преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, - на 111,4%, преступлений, связанных с мошенничеством, - на 9,9%, краж с использованием компьютерной техники - на 25,1%. В 2024 г. отмечено снижение грабежей, разбоев, краж и ряда других преступлений. За указанный период количество преступлений против общественной безопасности, порядка и здоровья населения снизилось на 2,2%.

Генпрокурор отметила, что в 2024 г. в судах рассмотрено и завершено 9 830 уголовных дел в отношении 10 691 лица, что на 93,5% больше, чем в 2023 г. За прошедший год в воинских частях ВС Армении и других войск зафиксировано 2093 случая. Вардапетян подчеркнула, что в отчетном году зафиксировано 27 случаев гибели военнослужащих, что на 50% меньше, чем в 2023 г.

Судебными актами, вынесенными в течение 2024 г. по искам, поданным в отчетном и предыдущих годах, фактически восстановлено 18 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составляет около 2 млрд 785 млн 511 тыс. драмов, по предварительной оценке приближенная к рыночной стоимости.