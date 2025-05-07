Среда, 7 Мая 2025 16:56

АрмИнфо. Текст Конституции Армении находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев.

Об этом 7 мая журналистам заявила министр юстиции РА Србуи Галян.

По ее словам, в ближайшее время вопрос будет обсужден с членами Совета по конституционным реформам. Вполне возможно, что текст будет готов через 10 месяцев. При этом, как подчеркнула министр, обсуждаются различные варианты Основного закона страны, в том числе, по модели управления, однако окончательного решения пока нет.

Галян отметила, что на заседаниях Совета вопрос об изъятии из Конституции положений, касающихся декларации о независимости, не обсуждается.