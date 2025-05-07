Среда, 7 Мая 2025 16:09

АрмИнфо. Руководитель фракции <Гражданский договор> Национального Собрания Армении Айк Конджорян считает инициативу движения <Мы начеку> по выражению недоверия премьер-министру Николу Пашиняну склоками между оппозиционными партиями и гонкой за звание <лучшего оппозиционера>. Он также исключает присоединение к этой инициативе депутатов правящей фракции.

<Это абсолютно бессмысленная повестка. Даже глава фракции <Армения> заявил, что нет никаких оснований для импичмента премьер-министру Николу Пашиняну. Я склонен думать, что стартовала гонка внутри оппозиции, направленная на то, чтобы свести счеты друг с другом и навязать друг другу определенные политические процессы, тем самым выставляя себя лучшей оппозиционной партией. Пусть соревнуются в своей гонке, посмотрят, кто впереди, а кто позади>, - сказал Конджорян 7 мая в ходе брифинга в парламенте.

По мнению депутата правящей фракции, чем ближе выборы, тем активнее оппозиционеры будут бороться друг с другом, чтобы выяснить, кто из них более оппозиционен.

При этом Конджорян считает считает Никола Пашиняна блестящим ыправленцем. <Я верю и убежден, что во всех странах, у всех правителей, у всех правительств есть как успехи, так и трудности. И мы постоянно занимаемся саморефлексией>, - сказал он.

Ранее общественные активисты Эдгар Казарян и Нарек Малян направили всем депутатам НС письма с призывом инициировать процесс отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107. Общее число депутатов от двух оппозиционных фракций ("Айастан" и "Честь имею") законодательного органа Армении составляет 34. Фракция "Айастан" заявила, что готова присоединиться к процессу, если инициаторы обеспечат недостающие голоса и народную поддержку. На это откликнулись Малян и Казарян. В частности, Малян назвал такую позицию "издевкой", отметив, что фракция выдвигает условия по части давления улицы.