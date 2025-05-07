Среда, 7 Мая 2025 12:47

АрмИнфо. С Агаракским медно­молибденовым комбинатом подписан меморандум о переносе в другое место расположенную рядом с комбинатом церковь 15-16 веков. Об этом на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян.

По его словам, процесс переноса церкви обусловлен необходимостью спасти объект культурно-исторического значения от дальнейшего разрушения. Церковь, как заметил заместитель министра, будет демонтирована и перенесена в другое место. Научно- методический совет при МОНКС уже выдал соответствующее разрешение, теперь очередь - за правительством РА.