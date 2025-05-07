Среда, 7 Мая 2025 11:28

АрмИнфо. В Ростове-на-Дону установлен памятник герою Великой Отечественной войны, освободителю и Почетному гражданину города Гукасу Мадояну. Инициатива Нахичеванской-на-Дону армянской общины была поддержана властями области и города, и 6 мая на проспекте Мадояна состоялась торжественная церемония открытия памятника.

Как сообщает Нахичеванская-на-Дону армянская община, именно благодаря усилиям армянского командира и его батальона в феврале 1943 года удалось организовать героическую оборону ростовского вокзала и освободить город от фашистских захватчиков. В течение недели красноармейцы под командованием Гукаса Мадояна отбивали яростные атаки противника и удерживали контроль над важнейшим железнодорожным узлом, находясь в абсолютном меньшинстве. Батальон Мадояна совершил настоящий подвиг, и 14 февраля Ростов-на-Дону был освобожден.

Увековечивание памяти Героя Советского Союза Гукаса Мадояна стало важным событием для всего города. На торжественном открытии присутствовали ВРИО губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, руководитель ФАДН Игорь Баринов, глава города Ростов-на-Дону Александр Скрябин, председатель правления "Нахичеванской-на-Дону армянской общины" Арутюн Сурмалян, генеральный консул Армении в ЮФО и СКФО Левон Минасян и другие гости.

В мероприятии приняли участие внук и правнук Гукаса Мадояна, специально прибывшие из Еревана.

О подвиге старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в 1943 году узнал весь мир. И важно сохранять и ценить память об этом выдающимся человеке, как и память обо всех тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны.

Установку памятника и благоустройство территории вокруг инициировали и профинансировали члены Нахичеванской-на-Дону армянской общины.