Вторник, 6 Мая 2025 16:45

АрмИнфо. Армения заняла 69-ую строчку в Индексе человеческого развития, в опубликованном Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) "Докладе о человеческом развитии 2025".

В поступившем в АрмИнфо сообщении из Ереванского офиса ПРООН отмечается, что в докладе представлены данные для 193 стран и признанных ООН территорий за 2023 год.

"Индекс человеческого развития Армении в 2023 году составляет 0,811, что ставит страну в высокий индекс человеческого развития, занимая 69-е место из 193 стран и территорий", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что с 1990 по 2023 год индекс Армении в Докладе о человеческом развитии увеличился на 22,3% - с 0,663 до 0,811. "В период с 1990 по 2023 год ожидаемая продолжительность жизни в Армении увеличилась на 8,0 лет, средний уровень образования увеличился на 1,6 года, а ожидаемая продолжительность обучения увеличилась на 3,2 года. Валовой национальный доход страны на душу населения увеличился примерно на 229,3 процента в период с 1990 по 2023 год", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что согласно опубликованному сегодня ПРООН докладу, прогресс человеческого развития замедлился до беспрецедентного уровня. Доклад демонстрирует, как искусственный интеллект может оживить развитие.

Вместо устойчивого восстановления после исключительного кризиса 2020-2021 годов, в докладе раскрывается неожиданно слабый прогресс.

В Докладе о развитии человека за 2025 год "Вопрос выбора: люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта" анализируется прогресс в развитии с помощью набора показателей, известных как Индекс человеческого развития (ИЧР), который включает достижения в области здравоохранения и образования, а также уровни доходов. Прогнозы на 2024 год показывают остановку прогресса ИЧР во всем мире.