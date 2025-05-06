Вторник, 6 Мая 2025 15:40

АрмИнфо. Правящая в Армении фракция Национального Собрания РА партии "Гражданский договор" провалила инициативу парламентской оппозиции о создании комиссии по этике в отношении депутата НС Андраника Кочаряна. За принятие решения проголосовали всего 28 депутатов при 47 против и одном воздержавшимся.

Как отметил в своем выступлении руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, депутаты от партии власти голосовали против, поскольку инициатива оппозиции была направлена не на создание комиссии по вопросам этики, а против правящей партии. "По сути, инициатива не имеет какого -либо отношения к вопросу о создании комиссии по этике. Это была очередная попытка оппозиции по трафику морального концепта. В реальности, этика и вы настолько же далеки, насколько далеки друг друга Моника Белуччи и Гарник Даниелян", - сказал депутат, обращаясь к оппозиции.

В свою очередь, депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян отметил, что сегодняшнее голосование в очередной раз подтвердило тот факт, что правящая в стране фракция отказывается от обсуждений идеи создания комиссии по этике. "Это подтверждает озабоченности оппозиции о том, что насилие, ненависть и нетерпимость поощряется высшим политическим руководством страны", - отметил оппозиционер.