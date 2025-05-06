Вторник, 6 Мая 2025 15:37

АрмИнфо. Граждан Армении не воодушевила инициатива по выражению импичмента действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Политринг".

На просьбу выразить отношение к данной инициативе, 30% респондентов заявили, что крайне негативно к ней относятся, еще 14.2% - скорее негативно, 21% - положительно, 37% скорее положительно, еще 17.9% затруднились ответить.

При этом на уточнение, какой самый эффективный путь отстранения Пашинян от власти, 36.4% сказали, что проведение внеочередных выборов, еще 29.8% сказали, что отставка Пашиняна, 10.1% - посредством улицы, 5% - импичмент, 16.9% - сказали, что Пашинян не должен уходить, 3.1% - дали иной ответ, 7.6% - затруднились ответить.

Вместе с тем, на уточнение, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, 11.5% опрошенных назвали правящую партию "Гражданский договор" Никола Пашиняна, 8% - блок "Армения" Роберта Кочаряна, 3,7% - блок "Честь имею" Сержа Саргсяна, 3,2% - партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, 2,9% - партию ДОК блогера Вардана Гукасяна, 2.2% - АРФ "Дашнакцутюн", 23.7% - заявили, что не примут участия в выборах, 18,5% - затруднились ответить, 6.4% - отказались ответить, 4.5% - заявили о намерении испортить бюллетень, 5.5% - против всех, 3.1% - иные, еще группа партий заручилась поддержкой менее 2%.

Как рассказал глава MPG, социолог Арам Навасардян партия Пашиняна хоть и незначительно, но вновь потеряла в рейтинге, меж тем партия Кочаряна достаточно набрала в рейтинге. Однако, по словам социолога, реальная картина будет вырисовываться за 2-3 месяца до выборов.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 29 апреля по 2 мая этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.