АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Честь имею" готова поддержать кандидатуру второго президента Армении Роберта Кочаряна, если блок "Армения" выдвинет его на этот пост. Об этом 6 мая в беседе с журналистами в парламенте сообщил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

В связи с этим депутат напомнил, что процесс выражения импичмента премьер- министру Николу Пашиняну не был инициирован по причине отсутствия подходящей кандидатуры. Однако Мамиджанян заверил, что в данном вопросе нет никаких предварительных условий.

"Мы готовы начать этот процесс с реальным оппозиционером, с любым кандидатом. Мы открыты к обсуждению кандидатуры с нулевыми амбициями, как это происходило на протяжении последних семи лет. Это единственная причина, которая на данный момент удерживает нас от подписания и введения инициативы в оборот", - заверил оппозиционер.

Говоря о потенциальной результативности данного процесса, депутат подчеркнул, что когда речь идет о борьбе за Родину, рассчитывать успешность того или иного действия нет смысла. Он объяснил, что их стратегия заключается в использовании всех доступных инструментов и доведении действий до максимума, чтобы запустить сам процесс. "Получится это или нет - мы не делаем таких расчетов. Но до сегодняшнего дня подобных инициатив не было", - пояснил депутат, заверив, что сегодня каждый третий человек в Армении считает армянского премьера предателем.

Напомним, что сегодня, в ответном послании на письмо гражданского движения "Мы бдим" Эдгара Казаряна и Нарека Маляна депутаты

оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания РА выразили готовность поддержать гражданскую инициативу по вынесению вотума недоверия премьер- министру Армении Николу Пашиняну. В то же время, в ответе указывается на то, что во фракции на текущий момент нет альтернативного кандидата на должность премьер-министра. Тем не менее, группа оппозиционных парламентариев готова без каких-либо предварительных условий обсудить эту кандидатуру, и начать процесс вынесения вотума недоверия.