Вторник, 6 Мая 2025 12:44

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Честь имею" Национального Собрания РА готова поддержать гражданскую инициативу по вынесению вотума недоверия премьер- министру РА Николу

Пашиняну. Об этом говорится в ответном послании депутатов фракции на письмо гражданского движения "Мы не спим".

В ответном послании, которое разместил на своей странице в Facebook руководитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, в частности, отмечается, что в настоящее время наиболее подходящим способом для отстранения премьер-министра и возглавляемой им партии "Гражданский договор" от власти является вынесение в повестку НС вопроса об импичменте. В то же время, в ответе указывается на то, что во фракции по положению на текущий момент нет альтернативного кандидата на должность премьер-министра. Тем не менее, группа оппозиционных парламентариев готова без каких-либо предварительных условий обсудить эту кандидатуру, и начать процесс вынесения вотума недоверия.

Напомним, что ранее инициаторы гражданского движения "Мы не спим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Однако для запуска этого процесса необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно.