Вторник, 6 Мая 2025 11:52

АрмИнфо. Сожжен автомобиль семьи члена фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана Геворга Степаняна, который был припаркован во дворе его дома. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении лидер фракции "Мать Армения" Андраник Теванян.

Политик отметил, что пожарные и полиция уже завершили работы на месте происшествия. Теванян при этом обратил внимание, что сам Степанян не является конфликтным человеком и данный инцидент имеет политический подтекст. "Геворг не конфликтный человек в межличностных отношениях и не имеет личных врагов. Мы воспринимаем это как ответный шаг на его деятельность, исходя из его общественного статуса", - написал Теванян.

В свою очередь, Степанян в опубликованном видеоролике продемонстрировал последствия инцидента, отметив, что весь автомобиль сгорел. Он рассказал, что неизвестные разбили стекло автомобиля и подожгли автомобиль его супруги. При этом он добавил, что данное происшествие его не удивило, и было ожидаемо.

"Мы вернулись в 90-е годы, когда сжигали автомобили. На самом деле, тем, кто это сделал, удалось показать свое истинное лицо. Но таким образом вы ничего не добьетесь; что бы вы ни пытались сделать, вы все равно понесете ответственность за свои действия," - заявил Степанян.

В политической силе уверены, что данные действия последовали после того, как Степанян раскрыл ряд коррупционных схем в столичном муниципалитете.