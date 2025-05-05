Понедельник, 5 Мая 2025 17:42

АрмИнфо. "Мои соотечественники находятся в информационном вакууме относительно событий в Арцахе, так как в медиа- пространстве представлено крайне мало информации, но я искренне убежден, что то, что произошло в Нагорно-Карабахской Республике, является трагедией не только армянского народа, но и русского". Об этом 5 мая на презентации своей книги "Кто и на чьей земле создал архитектурные шедевры Нагорного Карабаха?" заявил автор, архитектор России, профессор Никита Шангин.

В своей работе автор не только представляет исторические армянские архитектурные памятники Арцаха, но и разоблачает азербайджанские попытки искажения исторических фактов и присвоения богатого армянского культурного наследия на этих территориях.

Говоря о своей книге, Шангин отметил, что она была написана спонтанно и скорее представляет собой эссе. "Все, что написано мной в этой книге, может сделать любой человек, имеющий доступ к открытым источникам. Моя цель не была сугубо научной; я стремился сделать так, чтобы каждое слово было доступно любому человеку. Когда начались трагические события в Арцахе, я не мог оставаться в стороне и не высказаться. Я готовил статьи для публикации, и именно тогда председатель организации ДИАЛОГ Юрий Навоян предложил мне собрать все это в книгу", - рассказал автор.

Шангин признался, что среди его соотечественников действительно много людей, не знакомых с историей Арцаха, в связи с чем считает важным проведение подобных мероприятий не только в Армении, но и в России.

Касаясь проблемы присвоения азербайджанцами арцахского культурного наследия под предлогом его албанского происхождения, Шангин отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос. В связи с этим он указал на то, что множество храмов в Арцахе датируются 11-12 веками, тогда как Кавказская Албания прекратила свое существование как государство в 5 веке и не имела государства образующего народа.

В связи с этим Юрий Навоян заметил, что книга является научным ответом на все попытки фальсификации со стороны Азербайджана. Как пояснил председатель организации, множество государств сегодня попадают под влияние азербайджанской пропаганды, напомнив, что ранее в Ватикане прошла международная конференция "Христианство в Азербайджане: история и современность", на которой арцахское культурное наследие представлялось как кавказско-албанское. В связи с этим он подчеркнул, что целью мероприятия является также поднятие голоса справедливости против попыток азербайджанской фальсификации.

"Азербайджан привлекает к таким мероприятиям научно-дипломатическое сообщество из других стран. Все, что можно с этим делать, - это представлять историческую правду", - отметил Навоян, заверив, что сейчас арцахская тематика занимает важное место в научной среде.

В свою очередь зафкафедрой культурологии ЕГУ Гамлет Петросян выразил убеждение, что данная книга также важна с той точки зрения, что сегодня в Армении нет представителя со стороны властей, который поднимал бы вопрос уничтожения армянского культурного наследия. "Мы сегодня находимся в таком положении, когда любое такое внимание ценно для армянского народа. Сегодня я с удивлением наблюдаю, что со стороны властей Армении никто не поднимает этот вопрос. В этом смысле нам важен любой голос, который поднимает такие важные темы. Мы все ищем правду, надеемся ее найти и благодарны всем, кто идет вместе с нами по этому пути", - отметил Петросян.

Вместе с тем экс-министр иностранных дел Арцаха Карен Мирзоян подчеркнул, что проблема, поднятая в книге, касается не только арцахцев, но и имеет общемировое значение. Он отметил, что сегодня в Арцахе уничтожаются памятники, которые принадлежат всему человечеству, но представляются Азербайджаном как албанские. "Такие работы не нуждаются в благодарности, поскольку считаю, что поднимать такие темы - долг каждого человека. Поэтому лишь отмечу, что об этой теме нужно говорить много, громко и постоянно", - резюмировал Мирзоян.

В ходе презентации автор книги также напомнил, что нынешние герои Арцаха - его военно-политическое руководство - сегодня находятся в заложниках в азербайджанской тюрьме, и подчеркнул, что их освобождение является священным долгом.

Отметим, что презентация книги была организована организацией ДИАЛОГ и состоялась с участием представителей научных и образовательных учреждений Армении, арцахской интеллигенции и молодежи.